Hakkari\'de Ahır Kar Yüküne Dayanamadı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatısına biriken karın yüküne dayanamayan bir ahır çöktü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gündeş köyüne bağlı Köprülü Mahallesi'nde ikamet eden Eyüp Sevmiş'e ait ahır, çatısına biriken kar yükü nedeniyle çöktü. Olay sırasında ahırda kimsenin bulunmaması bir faciayı önledi.

Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde benzer risklerin devam ettiği belirtilirken, yetkililer vatandaşları özellikle ahır ve yapı çatılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ