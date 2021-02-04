Hakkari'de AK Parti 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı - Son Dakika

Hakkari'de AK Parti 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı

04.02.2021 17:33
Hakkari'de AK Parti 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı, System.String[]

Hakkari'de AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Hakkari'de AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün mesajının okunduğu kongrede konuşan AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Veli Velat Akyıldız, kentteki coşkudan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlar başlamaz olağanüstü hali kaldırdığını belirten Akyıldız, yapılan düzenlemelerle herkesin ana dilini özgürce konuşabildiğini söyledi.

Akyıldız, "Sadece bunun için dahi olsa biz Cumhurbaşkanımızın arkasında yürümeye her zaman devam edeceğiz. Kongrenin hayırlara vesile olmasını dilerim." dedi.

Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter de kongreye katılan ve mesajlarını ileten herkese teşekkür etti.

AK Parti'nin milli birliğin, milli paydaların ortak adresi olduğunu ifade eden Beyter, şunları kaydetti:

"Türkiye artık yeni bir yüzyıla merhaba diyor. İnanıyoruz ki bunun öncüleri bizler olacağız. Kongreler siyasi partilerin bayram günleridir. AK Parti gibi bir davası, bir derdi, bir yürek sızısı olanların partisinde, kongreler hep zarafetin, güzelliğin zirveye çıktığı günlerdir. Bizim kongrelerimiz bir bayrak yarışıdır. Güçlü olacağız, hep birlikte kardeşçe ülkemiz ve milletimizin huzuru için çalışacağız."

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde mevcut başkan Beyter, yeniden AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığına seçildi.

Kongreye Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Çolak, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, MÜSİAD İl Başkanı Adnan Öveç, ilçe teşkilatları ve partililer katıldı.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Ahmet Büyükgümüş, AK Parti, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de AK Parti 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı - Son Dakika


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