Hakkari'de doğal gaz sevinci: İlk çaylar demlendi

Hakkari'nin Gazi Mahallesi sakinlerinden Murat Taş'ın evine ilk doğal gaz verildi. Doğal gaz ateşinde demledikleri çayı yudumlayan Taş ailesi, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin kış aylarında havası en kirli illerin başında gelen Hakkari'ye doğal gazın getirilmesi için yaklaşık iki yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı. BOTAŞ'ın 53 milyon 900 bin liraya ihalesini verdiği yüklenici firma tarafından Van'ın Erçek Mahallesi'nde başlatılan 204 kilometrelik doğalgaz çelik boru hattı, geçtiğimiz yıl 3 bin 600 rakımlı Berçelan Yaylası'ndan kent merkeze ulaştırıldı. Kentteki yer altı çalışmalarının ardından aboneliğini yaptıran Gazi Mahallesi sakinlerinden Murat Taş'ın evine ilk gaz verildi. Doğal gaz ateşi üzerinde çay demleyen Taş ailesi, birlikte kahvaltı yaptı.

"DOĞAL GAZIN GELMESİNİN KENTTE SEVİNÇLE KARŞILANDI"

Evin tesisat bağlantısını yapan Makine Mühendisi Ayaz Bayer, Türkiye'nin kış aylarında havası en kirli illerin başında yerini alan Hakkari'ye doğal gazın gelmesinin kentte sevinçle karşılandığını söyledi. Bayer, "Havaların soğumasıyla birlikte merakla beklenen doğal gaz şu an itibarıyla kullanılmaya başlandı. Murat Taş'ın evine ilk gazı verdik. Hatta gaz ateşi üzerinde kaynattığımız ilk çayımızı da içtik. Tesisat döşememizin bitmesiyle sayaç mühürlendi. Gazımız ısınma, duş ve ocak için tesisatın her yerinde dolaşıyor. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

"DOĞAL GAZ, HAKKARİ İÇİN BİR DEVRİMDİR"

Evine ilk doğal gaz verilen Murat Taş ise, yıllardır özlemini çektikleri doğal gazın serhat şehri olan Hakkari'ye ulaşmasına çok sevindiklerini söyledi. Taş, "Türkiye'nin en kirli havasına sahip olan Hakkari artık bir iki yıla kadar kirli havasıyla değil temiz havasıyla gündeme gelecek. Doğal gaz, Hakkari için bir devrimdir. Hakkari için büyük bir kazançtır. Çünkü biz yıllarca siyah kömürün ve odunun kahrını çektik. Bizde artık batıdaki ya da Avrupa'daki insanlar gibi bu nimetten faydalanacağız. Bugün ailemle birlikte doğalgaz ateşiyle çayımızı içtik ve kahvaltımızı yaptık. Aslında burada doğal gaza ümitsizce bakıyorduk. Gelmez diyorduk. Çünkü hava, iklim ve ulaşım şartları çok zordu. Tabi kentimizde imar sorunu da var. Ama hükumetimiz ve valimiz bunu başardı. İlk aboneliği yaptığımda o heyecan bambaşkaydı. Hakkari'de ilk doğal gazı kullandığım için de çok mutluyum. Belki gelecek nesillere Hakkari'ye doğal gazın nasıl geldiğini anlatacağız. Ben tekrardan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(Mimar Kaya/İHA)