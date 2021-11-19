Üye Girişi
Hakkari'de doktor ağabeyin başarısı 7 kardeşinin hayatını değiştirdi - Son Dakika

Hakkari'de doktor ağabeyin başarısı 7 kardeşinin hayatını değiştirdi

19.11.2021 11:28
Hakkari'de doktor ağabeyin başarısı 7 kardeşinin hayatını değiştirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ağabeylerinin doktor olmasından etkilenen kardeşleri, anne ve babalarının desteğiyle azmedip daha çok çalışarak tıp, eğitim, diş hekimliği, hemşirelik gibi bölümleri kazanmayı başardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ağabeylerinin doktor olmasından etkilenen kardeşleri, anne ve babalarının desteğiyle azmedip daha çok çalışarak tıp, eğitim, diş hekimliği, hemşirelik gibi bölümleri kazanmayı başardı.

İlçenin Akalın Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıl lokanta işleten Emin Yağan, eşi Fatma Yağan'ın da desteğiyle her türlü zorluğa göğüs gererek çocuklarının okumasını sağladı.

İmkanlarının kısıtlı olmasına rağmen çocuklarının eğitimlerini sürdürmesi için ellerinden geleni yapan anne ve babanın gayretleri sonucu ailenin en büyük çocuğu Adem Yağan, tıp fakültesini kazanarak doktor oldu.

Ağabeylerinin başarısından etkilenerek derslerine daha çok çalışan 7 kardeşten biri tıp, biri hemşirelik, 3'ü eğitim fakültesinden mezun olarak göreve başladı. Kardeşlerden biri diş hekimliği, diğeri de beden eğitimi öğretmenliği bölümünde eğitimini sürdürüyor.

Gösterdikleri gayret ve elde ettikleri başarıyla anne ve babalarının göğsünü kabartan kardeşler, akrabalarının ve çevrelerindeki insanların da takdirini kazandı.

"Mum ışığında ders çalışıyorlardı"

Baba Emin Yağan, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıl lokanta sektöründe çalışarak çocuklarını okutmaya çalıştığını söyledi.

Çocuklarının da derslerinde başarılı olarak emeklerini boşa çıkarmadığını anlatan Yağan, şöyle konuştu:

"Daha önce hayvanlarımız vardı. Çocuklarım bakımlarını yaparken bana yardımcı oluyordu. Bu süreçte çok zorluk yaşadım. 7-8 çocuğu okutmak kolay değildi. Yüksekova en çok kar yağan yerlerden biri. Eskiden ulaşım konusunda büyük zorluklar yaşıyorduk. Elektrikler günlerce olmuyordu. Çocuklar, el fenerleri ve mum ışığında ders çalışarak bu başarıları elde etti. Hepsiyle gurur duyuyorum. Şimdi arabalar, servisler var. Kitaplar ücretsiz dağıtılıyor. Eskiden şartlar zordu. Çocukların okuduğunu görünce seviniyorum. Çünkü ben çok zorluk yaşadım. Çocukların aynı zorlukları yaşamasını istemiyorum."

Anne Fatma Yağan ise zorluklarla okuttukları çocuklarının okul ve hastanelerde insanlara hizmet vermesinin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

"Üzerimize yorgan ve battaniye alarak ders çalışırdık"

Hemşire Gülşen Yağan ise ağabeyinin kendilerine öncülük ettiğini, onun tıp fakültesini kazanmasının ardından gözlerin kendilerine çevrildiğini belirtti.

Yaşadıkları evin okula uzak olması nedeniyle kışın çok zorlandıklarını aktaran Yağan, "Evde sadece bir odaya soba kurulurdu. Biz de diğer odalarda üzerimize yorgan ve battaniye alarak ders çalışırdık. Ağabeyim doktor, kardeşlerimden biri doktor, öğretmen olan kardeşlerimden biri de aynı zamanda doktora yapıyor. Diş hekimimiz, 3 öğretmenimiz var. 10 kardeşiz, 8'i meslek sahibi. İki ablam ne yazık ki okuyamadı. Annem, babam bize hiç baskı yapmadı. Sadece okumamızı istediler. Babam 'başka çareniz yok' derdi. Biz de onların fedakarlığını boşa çıkarmamak için elimizden geleni yaptık." ifadelerini kullandı.

"Anne ve babamızla gurur duyuyoruz"

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Erdi Yağan, babasından lokantada çalışmayı, annesinden köyde tarımla uğraşmayı da öğrendiklerini kaydetti.

Hayatları boyunca öğrenmeyi amaç edindiklerini ifade eden Yağan, "Ağabeyimden, ablamdan verimli ders çalışmayı öğrendik. Hedef koymayı belirledik. Ağabeyim ve ablam üniversiteyi kazandıktan sonra biz daha çok motive olduk. Daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyorduk. Tek katlı müstakil bir evde büyüdük. Ortamımız çok güzeldi. Birbirimizden etkilenip başarıya ulaştık. Çevrede takdir edilmek güzel bir duygu. Anne ve babamıza çok teşekkür ediyoruz, onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Yüksekova, Hakkari, Yağan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de doktor ağabeyin başarısı 7 kardeşinin hayatını değiştirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı 12:49 Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor 11:33 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi 11:16 Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak 10:43 Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak
09:57 "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı 09:14 Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı

Son Dakika Haberleri
12:48 Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı
12:45 Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi!
12:32 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu
12:22 Kıvanç Tatlıtuğ: Çok güzel bir duygu, ismini henüz düşünmedik
12:18 ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor
12:11 AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 50+1 gündemimizde yok
11:42 Bu ninnilerde danalar kovulmuyor, seviliyor: Sertap Erener'den 12 ninnilik albüm
11:41 Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi
11:32 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı         
12:57
Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi! Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi!         
12:45
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi         
11:42
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler         
10:54
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırılıp nota verildi Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırılıp nota verildi         
00:38
Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü         
20:30
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak         
18:02
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 13:01:59. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de doktor ağabeyin başarısı 7 kardeşinin hayatını değiştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement