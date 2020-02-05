Hakkari'de el bombası patladı: 1 şehit - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de el bombası patladı: 1 şehit - Son Dakika

Hakkari'de el bombası patladı: 1 şehit

6 saat önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, el bombasının patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (28), kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Hakkari'de el bombası patladı: 1 şehit, System.String[]

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, el bombasının patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (28), kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit Çelik'in acı haberi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesindeki ailesine ulaştı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu (Seriberi) Üs Bölgesi'nde, saat 14.00 sıralarında, el bombasının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik, yaralandı. Çelik, yapılan ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özgür Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen, şehit oldu. Şehit Çelik'in Kayseri'nin Develi ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber verildi. Çelik ailesi, acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu. Çelik'in baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Özgür Çelik'in yarın Develi ilçesinde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Çomaklı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca'da bölgesinde el bombasının patlaması sonucu yaralanan 1 askerin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "05 Şubat 2020 tarihinde, Hakkari Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 05 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, TSK ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.


Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
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