Hakkari’de Heyelan, Yol Ulaşıma Kapandı

HAKKARİ – Hakkari– Van karayolunun Depin mevkisinde yağışların ardından yaşanan heyelanda yamaçlardan dev kayalar düştü, yol ulaşıma kapatıldı. Facianın eşiğinden dönülen ve daha önce kaza da yaşanan bölgede sürücüler, her yağmurda ölüm tehlikesi yaşandığını belirterek, kalıcı önlem talep etti.

Hakkari–Van karayolundaki Depin mevkisinde akşam saatllerinde yağışların etkisiyle yamaçlardan kopan dev kayalar karayoluna düştü. Kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken, bölgede facianın eşiğinden dönüldü.

Depin mevkisi, Hakkari'nin en kritik ulaşım güzergahlarından biri olmasına rağmen son dönemlerde artan kaya düşmeleri nedeniyle sürücülerin büyük endişe duyduğu bir nokta haline geldi. Kayaların yağışlarla birlikte yola düşmesi, bölgede yaşanan önceki kazaları da gündeme getirdi.

16 Kasım'da aynı noktada ölümle sonuçlanan kaza

Bölgede 16 Kasım'da yamaçtan düşen kayalardan kaçmaya çalışan bir araç kontrolden çıkarak Zap Suyu'na uçmuş, kazada Macit Dayan ve Sıtkı Dayan hayatını kaybetmişti. Aynı mevkide kısa sürede ikinci kez tehlikenin yaşanması vatandaşların tepkisini artırdı.

Sürücüler, bölgedeki uyarı tabelalarının yetersiz kaldığını belirterek, bariyer, kaya tutucu ağ ve tünel sistemi gibi kalıcı çözümlerin acilen uygulanması gerektiğini ifade etti. Vatandaşlar, "Her yağmurda yeni bir kaza riski ortaya çıkıyor, ölümle burun buruna geliyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Düşen kayaların temizlenmesi için bölgede çalışma başlatılırken, yolun kontrollü olarak trafiğe açılacağı bildirildi.