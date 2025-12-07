Hakkari’de Heyelan, Yol Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hakkari’de Heyelan, Yol Ulaşıma Kapandı

07.12.2025 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağışlar sonrası Hakkari–Van karayolunda heyelan meydana geldi, sürücüler kalıcı önlem istiyor.

HAKKARİ – Hakkari– Van karayolunun Depin mevkisinde yağışların ardından yaşanan heyelanda yamaçlardan dev kayalar düştü, yol ulaşıma kapatıldı. Facianın eşiğinden dönülen ve daha önce kaza da yaşanan bölgede sürücüler, her yağmurda ölüm tehlikesi yaşandığını belirterek, kalıcı önlem talep etti.

Hakkari–Van karayolundaki Depin mevkisinde akşam saatllerinde yağışların etkisiyle yamaçlardan kopan dev kayalar karayoluna düştü. Kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken, bölgede facianın eşiğinden dönüldü.

Depin mevkisi, Hakkari'nin en kritik ulaşım güzergahlarından biri olmasına rağmen son dönemlerde artan kaya düşmeleri nedeniyle sürücülerin büyük endişe duyduğu bir nokta haline geldi. Kayaların yağışlarla birlikte yola düşmesi, bölgede yaşanan önceki kazaları da gündeme getirdi.

16 Kasım'da aynı noktada ölümle sonuçlanan kaza

Bölgede 16 Kasım'da yamaçtan düşen kayalardan kaçmaya çalışan bir araç kontrolden çıkarak Zap Suyu'na uçmuş, kazada Macit Dayan ve Sıtkı Dayan hayatını kaybetmişti. Aynı mevkide kısa sürede ikinci kez tehlikenin yaşanması vatandaşların tepkisini artırdı.

Sürücüler, bölgedeki uyarı tabelalarının yetersiz kaldığını belirterek, bariyer, kaya tutucu ağ ve tünel sistemi gibi kalıcı çözümlerin acilen uygulanması gerektiğini ifade etti. Vatandaşlar, "Her yağmurda yeni bir kaza riski ortaya çıkıyor, ölümle burun buruna geliyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Düşen kayaların temizlenmesi için bölgede çalışma başlatılırken, yolun kontrollü olarak trafiğe açılacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Hakkari, Ulaşım, Güncel, Çevre, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari’de Heyelan, Yol Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:50:40. #7.13#
SON DAKİKA: Hakkari’de Heyelan, Yol Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.