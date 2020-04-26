Hakkari'de iki köy 14 gün süreyle karantinaya alındı - Son Dakika

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Hakkari'de iki köy 14 gün süreyle karantinaya alındı
16 dakika önce
Hakkari'de iki köy 14 gün süreyle karantinaya alındı Hakkari'nin Kırıkdağ ve Çanaklı köyleri korona virüs tedbir kapsamında karantinaya alındı.
Hakkari'de iki köy 14 gün süreyle karantinaya alındı
HAKKARİ - Hakkari'nin Kırıkdağ ve Çanaklı köyleri korona virüs tedbir kapsamında karantinaya alındı.
Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ ve Çanaklı köylerinde birkaç kişide korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı her iki köyün karantinaya alındığı belirtildi.
Kırıkdağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri zırhlı araçlardan anonslar yaparak, Hakkari Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24.04.2020 günü kararı ile Kırıkdağ ve Çanaklı köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alındığını açıklayarak, vatandaşların evlerinde çıkmaması uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 12:26 Kaynak: İHA
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