Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonları
1 saat önce
Hakkari'de gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok miktarda malzeme ele geçirildi.
Hakkari
'de gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok miktarda malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Bu çerçevede 11-18 Şubat tarihlerinde kent genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 190 paket sigara, 2 bin 390 kilogram pirinç, 750 litre motorin, 486 kilogram çay ve 48 kol saati ele geçirildiği, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:50 Kaynak: AA
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