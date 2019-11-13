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Hakkari'de kan bağış kampanyası

6 saat önce

Türk Kızılay, Hakkari'de kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı.

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Türk Kızılay, Hakkari'de kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı.


Vatandaşlar, kentin Bulvar Caddesi'ndeki tırda kan bağışında bulundu.


Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, yaptığı açıklamada, kan ve kök hücre bağışının 3 gün süreceğini söyledi.


Kentte vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:


"Halkımızı kan ve kök hücre bağışına bekliyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kan ve kök hücre bağış kampanyasının geniş kitlelere ulaşması noktasında destekleriniz tüm ihtiyaç sahipleri için önemlidir. " diye konuştu.

Kızılay, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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