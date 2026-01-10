Hakkari'de Kar Altında Kalan Öğrenciler Kurtarıldı

(HAKKARİ) - Hakkari'de iki öğrenci, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü binasının çatısından düşen karın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla kar altından çıkarılan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merzan Mahallesi'nde KYK Müdürlüğü binası önünden geçen iki kız öğrencinin üzerine, çatıda biriken kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin altında kalan öğrenciler, çevredeki diğer öğrencilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan öğrenciler, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.