Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kardeşlik Halayı

Hakkari'de Kardeşlik Halayı

2 saat önce

Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarında devlet-vatandaş el ele ateşi yakıp, kol kola halay çekti.

Hakkari'de Kardeşlik Halayı, System.String[]
Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarında devlet-vatandaş el ele ateşi yakıp, kol kola halay çekti.

Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde düzenlenen Nevruz kutlamalarına Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yavuz Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde Valisi Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Epcim, diğer protokol üyeleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, vatandaşlarla kol kola girerek halay çekti.

Nevruz ateşinin Vali İdris Akbıyık ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim tarafından yakılmasının ardından asker, polis ve vatandaşlar ateşin üzerinden atladı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda, bazı polis memurları da halayın başını çekti. Kutlamalar, Rengi-Hakkari Sanat Topluluğu sanatçılarının sahne alması, dengbejler dinletisi ve halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Burada konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Nevruz kutlamalarına ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, "Devlet-vatandaş el ele nice Nevruzlara. Bugün 21 Mart Nevruz; Hakkari halkımıza, tüm Türkiye'ye, İslam dünyasına, Orta Doğu'ya hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ülkemiz, vatandaşlarımız daha güzel günler yaşayacak" dedi.

Kutlamaların sona ermesi ile birlikte vatandaşlar, Vali Akbıyık ve Belediye Başkan Vekili Epcim ile hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Jandarma, Cüneyt Epcim, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'de Kargaya Kan Donduran İşkence: Kanatlarından Çubuğa Gerip Balkona Astılar MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin TOKİ'nin Yüzde 22 İndirim Kampanyasına Başvurular Bugün Başladı Diyarbakır'da Nevruz Ateşi Yakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 16:26:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Kardeşlik Halayı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]