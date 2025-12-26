23 yaşındaki Suden, Zap Suyu'nda feci şekilde can verdi - Son Dakika
23 yaşındaki Suden, Zap Suyu'nda feci şekilde can verdi

26.12.2025 08:59  Güncelleme: 09:42
Hakkari'de hafif ticari araç ile 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlanan 23 yaşındaki sürücü Suden Ezgi Değirmenci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hakkari-Van kara yolunun 7. kilometresindeki Depin mevkiinde dün saat 23.30 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi.

300 METREDEN ZAP SUYU'NA YUVARLANDI

Hakkari'den Van yönüne giden Suden Ezgi Değirmenci (23) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin çalışması sonucu Değirmenci, yaralı olarak araçtan çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Suden Ezgi Değirmenci, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Değirmenci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Suden Ezgi Değirmenci'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından bugün Hakkari'de toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Hakkari, Güncel, Kaza, Son Dakika

