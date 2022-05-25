Hakkari'de köy okulundaki öğrencilere savcılık ve polislik mesleği anlatıldı - Son Dakika
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Hakkari'de köy okulundaki öğrencilere savcılık ve polislik mesleği anlatıldı

25.05.2022 22:17
Hakkari'de köy okulundaki öğrencilere savcılık ve polislik mesleği anlatıldı

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcıları ve Cumhuriyet Savcısı Sefa Anıl Karadeniz, köy okulunda bir araya geldikleri öğrencilere mesleklerini anlattı.

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcıları ve Cumhuriyet Savcısı Sefa Anıl Karadeniz, köy okulunda bir araya geldikleri öğrencilere mesleklerini anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Karadeniz ve müdür yardımcıları, Bağışlı Köyü Mehmetçik İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Karadeniz, müdür yardımcıları ve polisler, bir araya geldikleri öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdi, kitap okuma etkinliğinde onlarla birlikte zaman geçirdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcısı, Karadeniz, Hakkari, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de köy okulundaki öğrencilere savcılık ve polislik mesleği anlatıldı - Son Dakika


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