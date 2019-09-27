Son Dakika Haberleri: Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
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Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

23 dakika önce

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki kazada 2 ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki kazada 2 ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Sağlık durumu ağır olan 2 öğrenci askeri helikopterle Van'a sevk edildi.

Derecik, Hakkari, Van, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:16 
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Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
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