Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
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Hakkari'nin Derecik ilçesindeki kazada 2 ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Derecik ilçesindeki kazada 2 ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Sağlık durumu ağır olan 2 öğrenci askeri helikopterle Van'a sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:16
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı (2) Türklerin Karadağ'daki konut yatırımı 3 yılda 22 kat arttı Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu