Son Dakika Haberleri: Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

48 dakika önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü yakınlarında öğrenci servisinin tek taraflı kazaya karıştığı belirtildi.

Trafik kazasında 2 öğrenci ve 1 vatandaş olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 3 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Derecik, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı (2)
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı Yunanistan'da 3,7 şiddetinde deprem oldu Ankara'da heyecan yaratan gelişme! Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 22:13:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]