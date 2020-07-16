Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı, antitank roket atar ve bixi makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, antitank roketatar mühimmatı, tüfek bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı, 58 bixi makineli tüfek mühimmatı, ağaç dipçik ve kabza ele geçirildi.