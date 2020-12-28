Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

28.12.2020 10:37
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağarada silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

HAKKARİ kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağarada silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Ağaçdibi köyü Mukre mezrası kırsal alanında 9 tim ve 106 personel ile, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen 2 mağarada, 1 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 46 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 105 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 1 anti tank mayını, 30 metre kablo, 1 el telsizi, 1 şemsiye, 1 kullanılmış vaziyette lav silahı, 9 akü, 8 büyük boy pil, 1 çift gözlü el dürbünü, mayon üzerinde 250 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.


Kalaşnikof, Mühimmat, Silah, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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