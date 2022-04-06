Hakkari'de "polis" konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de "polis" konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

06.04.2022 14:33
Hakkari'de "polis" konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, kentteki çocukların polise yönelik duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Polis için bir yazı bir çizi" konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, kentteki çocukların polise yönelik duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Polis için bir yazı bir çizi" konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince düzenlenen yarışmaya 246 öğrenci katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen ödül töreninde konuşan Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, yarışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerin çok sayıda şiirle yarışmaya katıldığını, şiir ve resimlerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Pınar, dereceye girenleri seçmekte zorlandıklarını ve çocukların ilgisinden mutluluk duyduklarını aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de Hakkari'de eğitim konusunda başarı çıtasının sürekli yükseldiğini ifade ederek, eğitime verdiği destekten dolayı emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Dereceye giren öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyelerin verildiği törene, Pınar'ın eşi Gökşen Pınar, emniyet müdür yardımcıları, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Korkmaz, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Bilim insanları iklim değişikliği protestosunda İspanyol Meclisi'ne kırmızı boya attı Bilim insanları iklim değişikliği protestosunda İspanyol Meclisi'ne kırmızı boya attı Hakkari'de polisler Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu Hakkari'de polisler Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu

Toplum Destekli Polislik, Hakkari, Polis, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 'polis' konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Sağanak yağış heyelana sebep oldu, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan çatlak yol tamamen çöktü
14:20 Kadın motosiklet sürücüsü kasksız yakalanınca "Kask almaya param yetmedi" savunması yaptı
14:13 TFF'de başkanlık ibresi Hamit Altıntop'u gösteriyor!
14:12 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Bekir, Atlas'a zarar vermek için nasıl bir plan yaptı?
14:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde
14:06 İlk bölümü bugün yayınlanacak Annemin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ne?
13:58 Marmaray'a da zam geldi! En kısa taşıma ücreti 5.48 TL oldu
13:54 Putin'e son ölümcül darbe! ABD derine iniyor, Putin'in kızları da hedefte!
13:38 Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
13:34 Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 14:42:40. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de "polis" konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement