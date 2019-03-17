Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Şehit Askerler İçin Tören

Hakkari'de Şehit Askerler İçin Tören

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan 2 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Hakkari'de Şehit Askerler İçin Tören, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan 2 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit piyade uzman çavuşlar Yaşar Çakır ve Taşkın Temel'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.

Şehit Çakır ve Temel'in naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu.

Şehit Çakır'ın cenazesi memleketi Kütahya'ya, şehit Temel'in cenazesi ise Gümüşhane'ye uğurlanmak üzere Van'a gönderildi.

Törene Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:13 Kaynak: AA

Irak, Hakkari, Güncel
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