Hakkari'de Tahrip Olan Yollar Onarılıyor

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle tahrip olan yollar, belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı.

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle tahrip olan yollar, belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı.



Son on yılın en büyük kar yağışına sahne olan Hakkari'de, bazı noktalardaki yolların tahrip olması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dondurucu soğuk havaya rağmen Hastane Kavşağı'ndan Katramas Köprüsü'ne doğru yama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle çukurların oluştuğu bazı noktalara hemen müdahale ettiklerini belirten belediye yetkilileri, gelen ihbar üzerine onarım çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiler.



Ticari taksi sürücüleri ise, yolların yeni asfaltlanmasına rağmen ağır kış şartlarından dolayı bazı bölgelerde çukurların oluştuğunu belirterek, zamanında müdahalede bulunan belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

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