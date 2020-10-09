TYP kapsamında istihdam edilecek 143 kişi kurayla belirlendi - Son Dakika

TYP kapsamında istihdam edilecek 143 kişi kurayla belirlendi
09.10.2020 16:17
Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 143 kişi kura ile belirlendi.
Hakkari'de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 143 kişi kura ile belirlendi.
İŞKUR aracılığıyla okullarda 6 ay süreyle istihdam edilecek adaylar için Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda kura çekimi yapıldı.
Başvuru yapanlar arasından noter huzurunda gerçekleştirilen kurayla 143 kişilik asil, 215 kişilik yedek liste belirlendi.
Kurada şartları uygun olanların kısa süre içinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda işe başlayacağı belirtildi.
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