Hakkari'de TYP kurası çekildi - Son Dakika

Hakkari'de Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 5 kişi kura ile belirlendi.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü aracılığıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde istihdam edilecekler için kurumun konferans salonunda kura çekildi.

Kurayla belirlenen 5 kişiden 2'si kaloriferci 3'ü ise bakım elemanı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Gündüz Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilecek.

Kura çekimine Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Salih Kaya, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.