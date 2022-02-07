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Hakkari'de yaralı bulunan sansar tedaviye alındı - Son Dakika

Hakkari'de yaralı bulunan sansar tedaviye alındı

07.02.2022 17:14
Hakkari'de yaralı bulunan sansar tedaviye alındı

Hakkari'de köylülerin yaralı halde bularak jandarma ekiplerine teslim ettiği sansar tedavi altına alındı.

Hakkari'de köylülerin yaralı halde bularak jandarma ekiplerine teslim ettiği sansar tedavi altına alındı.

Kırıkdağ köyünde vatandaşlar, yaralı halde buldukları sansarı, Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerine teslim etti.

Haber verilmesi üzerine köye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarmanın bir süre bakımını yapıp beslediği hayvanı alarak kliniğe götürdü.

Burada müdahale edilen sansar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.

Veteriner Hekim Mehmet Yıldız, bağırsaklarında rahatsızlık yaşadığı tespit edilen hayvana ilk müdahaleyi yaptıklarını belirtti.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de yaralı bulunan sansar tedaviye alındı - Son Dakika


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