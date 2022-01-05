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Hakkari'deki kayak merkezi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor - Son Dakika

Hakkari'deki kayak merkezi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

05.01.2022 11:50

Hakkari'de, yıllık 50 bini aşan ziyaretçi sayısıyla kış turizminin gelişmesine katkı sağlayan Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni pistleri, doğal parkurları ve kristal kar yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Hakkari'de, yıllık 50 bini aşan ziyaretçi sayısıyla kış turizminin gelişmesine katkı sağlayan Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni pistleri, doğal parkurları ve kristal kar yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yüksek rakımlı dağların arasında yer alan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'nda 12 yıl önce inşa edilen kayak merkezi, yatırımlar sayesinde bölgenin gözde tesislerden biri haline geldi.

Dörtlü telesiyej sistemi, teleski, kızak alanları ve dağ evi ile yeni yapılan 120 yataklı otelin bulunduğu kayak merkezinde, pist uzunluğu 4 binden 6 bin metreye çıkarıldı.

Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklardaki 4 pistiyle her yıl daha fazla sayıda kayakseverin tercih ettiği merkez, bu yıl da çevre il ve ilçelerin yanı sıra İran ve Irak'tan gelen ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Özellikle hafta sonları ve tatillerde kayak merkezinde yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, snowboard yapıp kayak takımları ve kızakla kayarak keyifli anlar yaşıyor.

Bölgede güvenliği sağlayan jandarma personeli için iki katlı binanın inşa edildiği merkezde 24 saat hazır bekletilen Jandarma Arama Kurtarma timleri de ziyaretçilerin güvenli şekilde zaman geçirmesini sağlıyor.

Hedef, pist uzunluğunu 9 kilometreye çıkarmak

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, kayak merkezinin kapasitesinin ve ağırladığı turist sayısının her yıl arttığını söyledi.

Geçen yıl yapılan çalışmalara ek olarak pistleri uzattıklarını ve her türlü müsabakaya uygun hale getirdiklerini anlatan Yıldırım, "Güvenlik ağlarını yeniledik. Sporcu ve ziyaretçiler için otel yapıldı. 6 bin metre uzunluğundaki pistleri seneye 9 bin metreye çıkarmayı hedefliyoruz. Müsabakalara katılacak sporcularımız burada hazırlık yapıyor." dedi.

Kentteki kayak merkezinin yatırımlar sayesinde cazibe merkezi haline geldiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

" Van'dan, Şırnak'tan, İran, Irak'tan da kayakseverler gelmeye başladı. Buranın kar kalitesi çok iyi ve 6 ay yerden kalkmıyor. Merkeze yakın konumda. İklimi çok sert değil. İnsanlar, başka yerde günlük harcadıkları miktarın neredeyse 10'da biriyle burada istediği gibi kayak yapabiliyor. Telesiyej ve teleski ücretlerimiz kayak merkezleri arasında en düşüğü. Her yıl 10 bin öğrenciye kayak öğretiyoruz. 40 bin öğrenciye kayak eğitimi verildi. Kayak merkezi kentin ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. Sporcu ve kayakseverlere bu hizmeti sunmaktan çok mutluyuz."

"Burası insana huzur veriyor"

İranlı Nader Jamali de merkezdeki pistlerin kayak yapmaya elverişli olduğunu ifade ederek, "Kayak merkezi çok güzel. Buranın geneli dağlarla kaplı. İnsana huzur veriyor. Hakkari'nin insanları çok samimi. Başka şehirleri gezdim gizdim ama kendimi buradaki kadar rahat hissetmedim. Kayak çok zevkli bir spordur, herkese kayak yapmayı öğrenmelerini öneririm. Hakkari'de de kayak yaparak eğlenceli anlar yaşıyoruz." diye konuştu.

Van'dan gelen Ozan Çeçan da kayak merkezinin kar kalitesiyle ve pistleriyle öne çıktığını söyledi.

Kayak sezonunun başlamasıyla merkeze gelip kayak yapma imkanı bulduğunu anlatan Çeçan, "Burası bölgenin en iyi pistlerine sahip. Van'da sezonu açamadık. O yüzden buraya geldik. Normalde antrenman yapacaktım ama ikinci etap pistin açılmasını bekliyorum. Böyle bir kayak merkezinin bölgemizde olması çok iyi. Otelin de faaliyete girmesiyle daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hakkari'deki kayak merkezi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
Hakkari'deki kayak merkezi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
Hakkari'deki kayak merkezi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

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Kayak Merkezi, Hakkari, Kayak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'deki kayak merkezi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor - Son Dakika


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