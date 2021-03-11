Gençlik merkezi çalışanları Şemdinli'de öğrencilere hediye dağıttı - Son Dakika

Merkez gönüllüleri, daha sonra ana sınıfının duvarlarına resim çizdi.

Gençlik merkezi üyeleri de İl Emniyet Müdürlüğü destekleriyle hazırlanan kırtasiye malzemelerini öğrencilere verdi.

Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, Aşağıkayalar köyündeki ilkokulunu ziyaret etti.

Hakkari Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri, Şemdinli ilçesine bağlı Aşağılayalar köyündeki çocuklara çeşiti hediyeler ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

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