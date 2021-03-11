Gençlik merkezi çalışanları Şemdinli'de öğrencilere hediye dağıttı - Son Dakika

Hakkari Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri, Şemdinli ilçesine bağlı Aşağılayalar köyündeki çocuklara çeşiti hediyeler ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.
Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, Aşağıkayalar köyündeki ilkokulunu ziyaret etti.
Gençlik merkezi üyeleri de İl Emniyet Müdürlüğü destekleriyle hazırlanan kırtasiye malzemelerini öğrencilere verdi.
Merkez gönüllüleri, daha sonra ana sınıfının duvarlarına resim çizdi.
Etkinliğe Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar, İl Gençlik Merkezi Şube Müdürü Nevzat Yılmaz katıldı.
Kaynak: AA
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