HAKKARİ'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI KADIN, 11 GÜNDÜR ARANIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

HAKKARİ'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI KADIN, 11 GÜNDÜR ARANIYOR

30.09.2022 18:37

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, evinden çıktıktan sonra bir daha haber kendisinden alınamayan Alzheimer hastası 6 çocuk annesi Neciba Yücedağ (67) için sürdürülen arama çalışmaları 11 gündür devam ediyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, evinden çıktıktan sonra bir daha haber kendisinden alınamayan Alzheimer hastası 6 çocuk annesi Neciba Yücedağ (67) için sürdürülen arama çalışmaları 11 gündür devam ediyor. AFAD, jandarma, polis ve zabıta ekiplerinin yanı sıra ilçe halkı da arama çalışmalarına katılarak Yücedağ'ı arıyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Dize Mahallesi'nde oturan Neciba Yücedağ, 11 gün önce, öğle saatlerinde evinden çıktı. Geri dönmeyen ve haber de alınamayan Yücedağ'ı gece boyunca bulamayan yakınları ve mahalleli durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Jandarma, polis, AFAD ve zabıta ekipleri de Neciba Yücedağ için arama çalışması başlattı. Ekiplerin günlerdir sürdürdüğü arama çalışmalarında Yücedağ'ın izine rastlanılmadı.

Bugün Yüksekova'da sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularla da Yücedağ'ın aranması için vatandaşlar davet edildi. İlçenin tüm mahallelerinde jandarma, polis, AFAD ve zabıta ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da arama çalışmalarına katılarak mahallelerde ev ev gezerek bölgelerinde çalışma yürüttü. Arama çalışmalarına katılan vatandaşlar kayıp Yücedağ'ın resmini göstererek, görülmesi halinde yetkililere haber verilmesini istedi. Ayrıca Yücedağ'ı arama çalışmaları köylerde ve çevre ilçelerde de sürdürülüyor. (DHA)

YORUMLAR
500
2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı Son dakika haber... İş yerine molotof atan şüpheli, uyuşturucu operasyonunda yakalandı Son dakika haber... İş yerine molotof atan şüpheli, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
Kaynak: DHA

Yüksekova, Hisarcık, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAKKARİ'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI KADIN, 11 GÜNDÜR ARANIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 21:59:16. #1.12#
SON DAKİKA: HAKKARİ'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI KADIN, 11 GÜNDÜR ARANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement