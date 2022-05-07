Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi, 'kar' ve 'tipi' nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi, 'kar' ve 'tipi' nedeniyle ulaşıma kapatıldı

07.05.2022 19:57
Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi, 'kar' ve 'tipi' nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Hakkari karayolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşadı.

VAN- Hakkari karayolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşadı. Tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, Başkale Kaymakamlığı karayolunun saat 18.45 itibariyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Karla birlikte etkili olan tipi nedeniyle çok sayıda araç yoldan çıkıp mahsur kalırken, yolun açılması için Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA?Başkale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:  "Van- Başkale (Güzeldere Geçidi) kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün saat 18.45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisiz ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor, yol açılınca trafik tekrar verilecektir."

Karayolları 11'inci Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun tekrar açılması için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.


Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi, 'kar' ve 'tipi' nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi, 'kar' ve 'tipi' nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi, 'kar' ve 'tipi' nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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Başkale, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi, 'kar' ve 'tipi' nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


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