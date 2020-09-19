Hakkari, " Teknofest 2020'de biz de varız" dedi - Son Dakika

Hakkari, " Teknofest 2020'de biz de varız" dedi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle yolcu uçağı tasarlayan ve Teknofest'e davet edilen Savaş Tatlı'yı makamında kabul etti.

Hakkari,

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle yolcu uçağı tasarlayan ve Teknofest'e davet edilen Savaş Tatlı'yı makamında kabul etti.

Vali Akbıyık, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ile birlikte makamında kabul ettiği Savaş Tatlı'yı tebrik ederek bir süre sohbet etti. Hakkari gençlerin her konuda yetenekli olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle yolcu uçağı tasarlayan Tatlı'nın 22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak olan Teknofest'e davet edildiğini söyledi. Vali Akbıyık, katılacağı Teknofest'e Hakkari'yi temsil edecek olan Tatlı'ya başarılar diledi.

Hakkari Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca'da, "Türkiye genelinde milli teknoloji hamlesi kapsamında teknoloji bakanlığı her yıl Teknofest'e düzenliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve Valimiz İdris Akbıyık'ın destekleriyle yolcu uçağı tasarladı. Maddi sıkıntıları da bulunan bu arkadaşımız ortaokul mezunudur" dedi.

Savaş Tatlı ise, kendisine sağlanan desteklerle 2,5 ayda 4 kilometre uzaklığa gidebilen 180 santimetre uzunluğunda yolcu uçağı tasarladığını belirterek, tasarladığı uçak ile katılacağı Teknofest'e Hakkari'yi temsil edeceğini belirtti. - HAKKARİ

Yolcu Uçağı, Murat Koca, Hakkari, Savaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkari, ' Teknofest 2020'de biz de varız' dedi - Son Dakika

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