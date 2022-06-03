Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

03.06.2022 17:11

Hakkari Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Hakkari Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Üniversitenin Zeynel Bey Yerleşkesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, 32 yıl önceki mezuniyet heyecanını yeniden yaşadığını söyledi.

Mezun olan öğrencileri tebrik ederek başarı temennisinde bulunan Akbıyık, eğitimin okulu bitirmekle tamamlanmadığını, bu sürecin hayatın her alanında sürdüğünü, gelişme ve kalkınmada da en önemli şeyin eğitim ve bilim olduğuna vurgu yaptı.

Kentte nitelik ve nicelik olarak her alanda gelişme ve kalkınmanın olduğunu belirten Akbıyık, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve başladığımızda Hakkari, üniversiteye giriş sınavlarında 82. sıradaydı. Yurt dışından da sonra geliyordu. Ama geçen yıl verilere göre sanırım 10'a yakın vilayeti geride bıraktık. Her alanda çok başarılı çocuklarımız çıkıyor. Mesele sadece sınav değil, eğitimin kalitesi de önemli. Uluslararası projelerde şu anda 50 öğrencimiz Avrupa'da çeşitli projelerle diğer ülkelerle beraber eğitim alıyorlar, projelerini gerçekleştiriyorlar. Ayrıca kentte 43 yeni okul yapıldı. Eğitimin kalitesi giderek artacak."

"Bu sene birkaç doktora programını açmayı hedefliyoruz"

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de Kovid-19 salgınından sonra öğrencilerle beraber böyle bir törende bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bu sene ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda 700 öğrencinin mezun olacağı bilgisini veren Pakiş, şu değerlendirmede bulundu:

"Üniversitenin yapılaşması ve kuruluş aşamasını tamamlamasıyla ilgili epeyce mesafe aldık. Akademik anlamda kurulması gerekli olan akademik birimlerin hemen hemen tamamını kurduk. Bu sene birkaç doktora programını açmayı hedefliyoruz."

Başarılı öğrencilere belge ve hediyeler verilmesinin ardından Vali Akbıyık, Prof. Dr. Pakiş ve protokol üyeleri öğrencilerin hazırladığı sergiyi gezdi.

Ardından kep atan öğrenciler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek mezuniyetlerini kutladı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, dekanlar, bölüm başkanları, akademik personel, kurum çalışanları, öğrenciler ve velileri katıldı.

Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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