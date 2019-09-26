Son Dakika Haberleri: Hakkari Valiliği'nden "yaşam malzemesi" uyarısı
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Hakkari Valiliği'nden "yaşam malzemesi" uyarısı

1 saat önce

Hakkari Valiliği, il genelindeki yayla ve meralardan dönmeye başlayan yaylacıları, yaylalarda yiyecek ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.

Hakkari Valiliği'nden

Hakkari Valiliği, il genelindeki yayla ve meralardan dönmeye başlayan yaylacıları, yaylalarda yiyecek ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.


Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekun mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.


Açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"Son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntı yaşayan terör örgütünün yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği yönünde bilgiler elde edilmiştir. İlimiz Merkez, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan yayla ve meralardan dönüş yapan vatandaşlarımızın, kullanılan erzak ve yaşam malzemelerinin belirtilen bölgelerde bırakılmaması konusunda duyarlı olunması kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Hakkari Valiliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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