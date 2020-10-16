Hakkarili genç, motokros yarışlarına katılmak istiyor - Son Dakika

Hakkarili genç, motokros yarışlarına katılmak istiyor

16.10.2020 00:58
Hakkarili genç, motokros yarışlarına katılmak istiyor, System.String[]

Hakkarili motor tutkunu Yunus Tertemiz, motosikletiyle dağları, tepeleri ve akar suları aşarak kenti motokros yarışmalarında temsil etmek istiyor.

Hakkarili motor tutkunu Yunus Tertemiz, motosikletiyle dağları, tepeleri ve akar suları aşarak kenti motokros yarışmalarında temsil etmek istiyor.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Yunus Tertemiz, ilginç buluşlar ve adrenalin dolu yaşamıyla adından sıkça söz ettiriyor. Çocuk yaşta merak sardığı motor tutkusu sayesinde köyünde motor tamir evi açtı. Çevre köylerde arızalanan her türlü motorun bakım ve onarımını da yaparak ailesinin geçimini sağlayan Tertemiz, köyünde Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele filmindeki karakteri 'Deli Emin' lakabıyla da anılıyor. Motor tamir ve bakımı, elektrik ve elektronik tamiri, ilkel teleferik gibi çalışmaları olan Tertemiz, şimdiler de ise motokrosa merak sardı. Köyünün zorlu coğrafyasında araç yolunun gitmediği yüksek rakımlı dağlarda motokros yapan Tertemiz, patika yollardan tepeleri, dağları, ormanlık alanları ve akarsuları aşarak zirvelere doğru ilerliyor.

"Hakkari motor turizmine açılsın"

Zap vadisinin ve dağlarının motor turizmine kazandırılması gerektiğini ifade eden Yunus Tertemiz, yetkililerin motor kulübü açması halinde Hakkari'yi yurt içi ve yurt dışında düzenlenen motokros yarışlarında temsil etmek istediğini söyledi.

"Motora çocuk yaşta merak sardım"

Çocuk yaşta motora merak sardığını söyleyen Tertemiz, "Motorum her arızalandığında merkeze götüremedim. Ben de sürekli motorumu kendim tamir ettim. Zamanla motor bakım işini ve elektrik tamirini öğrendim. Şu an evimin önünde küçük bir tamir evi açtım. Civar köylerin hepsi motorlarını tamir için bana getiriyor. Yazın ot biçmek ve pancar toplamak için sürekli motorla gidiyorum. Tabi zorlu ve engebeli bir coğrafyada yaşıyoruz. Her yere araç yolu gitmiyor. Ben de dağları, tepeleri ve akarsuları motorla aşıp gittim. Köy halkı motor direksiyonuna çok hakim olduğumu gördü. Bu yeteneğimi neden yarışlarda sergilemediğimi söylediler. Aklıma yattı bu öneri. Ben de sürekli belirlediğim doğal parkurlarda motokros eğitimi yaptım. Bir yandan da motokros videolarını izledim. İnternetten baktık ki motorları dağlara ve taşlara vurmakta bir spormuş. Meğer bizler yıllardır köy işleri için bunu yapmışız. Bu sporu geliştirmek için gençleri yanıma alarak motokros yapmaya başladık" diye konuştu.

"Dağlarımız motokros için çok uygun"

Hakkari'nin dağları ve yaylalarının motokros için çok uygun bir coğrafya olduğunu söyleyen Tertemiz, "Hakkari'de bir motor kulübü eksikliği fark ettik. Şimdi de motor kulübü projemiz var. Bölgemizde motor merakı fazlasıyla arttı. Şu anda her evin önünde bir motor var. Ben de bir motor kulübümüz olsun istedim. Yurt dışından ve batı illerinden motor tutkunları bölgemize gelip motokros yapsın istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Motor kulübümüz olsun"

Hakkari'de binin üzerinde motorcunun olduğunu ve bunların bir kulüp çatısı altında toplanmasını istediğinin altını çizen Tertemiz, "Biz gençler boş yere motor sürüyoruz. Kulüp açılması halinde motokros ile kentimizi çok iyi temsil edeceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Daha önce kulüp açmak için başvurdum. Fakat bana şirket açmam gerektiğini söylediler. Buna da imkanım el vermedi. Arkadaşlarım da var. Bir kulübümüz olursa ilimizi motokros yarışlarında daha iyi tanıtacağız. Buradan Valimiz İdris Akbıyık ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Emin Yıldırım'dan motor kulübü açmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hakkari'nin doğasının ve dağlarının motokros yarışları için elverişli olduğunu belirten Azat Tertemiz de, kentin motor turizmine kazandırılmasını istediklerini söyledi. Dayısı Yunus Tertemiz'den motokros eğitimi aldığını anımsatan Azat Tertemiz, "Bu tehlikeli dağlarda motokros yapıyoruz. Motorla sürekli dağlara çıkıyorduk. İnsanların yürüyerek gidemediği yerlere motorlarla çıkıyoruz. Köyümüzde ve civarımızda yüzlerce motorcu var. Hepimiz dayımdan eğitim aldık. Doğamız motor yarışlarına çok elverişli bir yer. Batı taraflarında parkur yaparak yarışıyorlar. Bizim ise dağlarımızın her yeri doğal parkurlarla dolu. 150 ss motorlarla çıkıyoruz. 300 veya 400 ss'lik motorlarımız olsa daha zorlu yerlere çıkardık. Eğer bir motor kulübümüz olsaydı yurt dışından ve batıdan tüm motorcuları buraya davet ederdik. Hakkari'de tüm spor branşları var. Neden ilimizde motor kulübümüz olmasın ki? Hakkari'de motor kulübünün olmasını istiyorum. Hakkari'yi yarışmalarda temsil etmek istiyoruz. Valimizden destek bekliyoruz" diye konuştu. - HAKKARİ

Yılmaz Erdoğan, Hakkari, Çocuk, söz, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakkarili genç, motokros yarışlarına katılmak istiyor - Son Dakika Spor


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