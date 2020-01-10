Hakkı Bulut'un kızının evini soyan sanığa 2 yıl 11 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkı Bulut'un kızının evini soyan sanığa 2 yıl 11 ay hapis - Son Dakika

Hakkı Bulut'un kızının evini soyan sanığa 2 yıl 11 ay hapis

6 saat önce

Bahçelievler'de ünlü şarkıcı Hakkı Bulut'un kızı Naz Bulut'un evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkı Bulut'un kızının evini soyan sanığa 2 yıl 11 ay hapis, System.String[]

Bahçelievler'de ünlü şarkıcı Hakkı Bulut'un kızı Naz Bulut'un evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.


16 Ekim 2019'da ünlü sanatçı Hakkı Bulut'un kızı Naz Bulut'un Bahçelievler'deki evine girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen Önder Y.'nin davası karara bağlandı. Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık ile taraf avukatları ve müşteki Naz Bulut katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme, sanığın 'hırsızlık' suçundan 2 yıl 1 ay, 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan ise 10 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.


Olayın geçmişi


Sanatçı Hakkı Bulut, Bahçelievler'de kızının evinde kaldığı 16 Ekim 2019'da yürüyüş için dışarı çıktı. Evde uyuyan ünlü sanatçının kızını sprey ile bayıltan 2 kişi hırsızlık yaptı. Cep telefonu, kol saati, gümüş takılar ve bir miktar parasının çalındığını söyleyen Naz Bulut şikayetçi oldu. Olaya ilişkin incelenen kamera görüntülerinde hırsızlardan birinin Önder Y. olduğu tespit edilmişti. Sanık Önder Y. hakkında 'nitelikli hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 12 yıl hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Öte yandan tespit edilemeyen şüphelinin dosyası ise ayrılmıştı. Bir önceki celse savunma yapan sanık suçlamaları kabul etmezken, müşteki Naz Bulut ise zararının karşılanmadığını beyan etmişti. Bir önceki celsede sanık, Hakkı Bulut'a "Sizin çalıştığınız yerde ben de çalıştım. Sizinle kişisel bir husumetim yoktur" demişti. - İSTANBUL

Bahçelievler, Hakkı Bulut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
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