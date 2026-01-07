Hakkında soruşturma başlatılan avukatın \'\'Zina\'\' sözlerine büyük tepki var

İzmir'de yaşadığı belirtilen kadın bir avukatın sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere tepki yağarken; bakanlık harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de kadın bir avukat hakkında sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"ZİNA DA YAPSAN..."

Olayın yankıları sürerken hakkında soruşturma başlatılan kadın avukatın "Kocanın o küçücük beyniyle yaptığı tehditlere inanma. İstediğinle görüşebilirsin, istediğinle beraber olabilirsin. Zina da yapsan çocuğun velayeti sende kalır" şeklindeki sözleri yeniden gündem oldu.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan Bakan Tunç, konuyla ilgili açıklamasında "Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. İlgili baro tarafından da meslek kurallarına aykırılık teşkil edip etmediği yönünden inceleme ve gerekli değerlendirmeleri yapılmak üzere disiplin süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer vermişti.