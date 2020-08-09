Hakkında yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçu sebebiyle 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M'nin Eskişehir'de olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri düzenledikleri operasyon ile M.M.'yi yakaladı. M.M., yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR