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Haklarında soruşturma başlatılan Tayyar ve Özlem Öz çiftinden açıklama - Son Dakika

Haklarında soruşturma başlatılan Tayyar ve Özlem Öz çiftinden açıklama

Haklarında 4 farklı suçtan soruşturma başlatılarak yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tayyar ve Özlem Öz çifti suçlamaları reddetti. Çift, tüm evrakları istenildiği takdirde sunabileceklerini de belirtti.

30.11.2023 - 08:55,  Güncelleme: 09:09
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Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra tüm gözler "Tayyargiller" olarak bilinen ve sosyal medya hesaplarından gösterişli paylaşımlar yapan Özlem Öz ile Tayyar Öz çiftine çevrilmişti. Bir süredir gündemde olan çift hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dönüştü. Avukatları aracılığıyla açıklama yapan çift, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

HAKLARINDA 4 FARKLI SUÇ VAR

Güzellik merkezi işleten ve e-ticaretle uğraşan sosyal medya fenomeni çift hakkında da inceleme başlatılmıştı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak yurt dışı yasağı getirildi.

Haklarında soruşturma başlatılan Tayyar ve Özlem Öz çiftinden açıklama

ÖZ ÇİFTİNDEN AÇIKLAMA: SPEKÜLATİF İÇERİKLERİN TAMAMINI REDDEDİYORUZ

Çiftin avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Müvekkiller, Tayyar Taylan ÖZ ve Özlem Altınok Öz ile alakalı bir kısım medya organlarında haber konusu olan soruşturmadan, dün akşam saatleri itibarı ile haberdar olduk. Konu ile alakalı spekülatif haber içeriklerinin tamamını reddediyoruz. Müvekkiller yaratılmaya çalışılan algının aksine, resmi ticari firmalarına ait ürünlerinin satışını, ülkenin en meşhur alışveriş platformları üzerinden "e-fatura" sistemi ile yapmakta, sosyal medya işbirliğinden doğan kazançlarını da aynı şekilde kurumsal şirketlerden fatura karşılığı elde etmektedirler."

"KAMUOYUNDA İNFİAL YARATIP GÖZALTI VE TUTUKLAMA BASKISI OLUŞTURULUYOR"

"Salt eğlence ve izlenme sayısını artırma maksatlı çekilen birkaç video öne sürülüp, müvekkillerin sahip olduğu mal varlıklarının maddi değeri birkaç kat abartılarak karalanmaları adil değildir. Bunu yapanların asıl maksatlarının; kamuoyunda infial yaratmak ve soruşturma makamları nezdinde gözaltı - tutuklama baskısı oluşturmak olduğu herkesçe bilinmektedir. Ve fakat bu dosyada adı geçenlerden birinin "1 - 2 ve 6 yaşlarında üç çocuk annesi olan hamile bir kadın" olduğu ele alındığında, bu konu hakkında yazıp çizecek herkesi asgari standartta da olsa erdemli davranmaya davet ediyoruz."

Haklarında soruşturma başlatılan Tayyar ve Özlem Öz çiftinden açıklama

"RESMİ KAYIT VE EVRAKLARI MAKAMLARIN İLK DAVETİNDE SUNACAĞIZ"

Müvekkillerin ticari hayatına dair resmi kayıt ve evrakları, soruşturma makamlarının ilk davetinde sunacağımızı, müvekkillerin soruşturma işlemlerinden kaçmalarını ya da saklanmalarını gerektirir hiçbir çekincelerinin olmadığını, resmi ikametgahlarında yaşantılarına devam ettiklerini, soruşturma işlemlerinde yetkili makamlara her türlü kolaylığın ve enformasyonun sağlanacağını şimdiden kamuoyuna ilan ediyoruz. Son olarak Masumiyet Karinesi'ni hiçe sayarak, herkesçe malum şahsi menfaatleri doğrultusunda müvekkilleri medya önünde karalayanlar, ticari zararlarına sebep olanlar ve aile huzurunu kaçıranlar hakkında hukuki - cezai her türlü başvurunun gerçekleştirileceğini de belirtmek istiyoruz."

Haklarında soruşturma başlatılan Tayyar ve Özlem Öz çiftinden açıklama
Haklarında soruşturma başlatılan Tayyar ve Özlem Öz çiftinden açıklama
Haklarında soruşturma başlatılan Tayyar ve Özlem Öz çiftinden açıklama
Haklarında soruşturma başlatılan Tayyar ve Özlem Öz çiftinden açıklama
Haklarında soruşturma başlatılan Tayyar ve Özlem Öz çiftinden açıklama

Özlem Öz, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Haklarında soruşturma başlatılan Tayyar ve Özlem Öz çiftinden açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haklarında soruşturma başlatılan Tayyar ve Özlem Öz çiftinden açıklama - Son Dakika
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