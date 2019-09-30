Son Dakika Haberleri: Halat Çekme Federasyonu İl Temsilcisi Özben Şimşek'ten ziyaret turu
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Halat Çekme Federasyonu İl Temsilcisi Özben Şimşek'ten ziyaret turu

1 saat önce

Halat Çekme Federasyon Başkanı Eray Aldemir ve Kayseri İl Temsilciliğine atanan Özben Şimşek Develi ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Halat Çekme Federasyonu İl Temsilcisi Özben Şimşek'ten ziyaret turu, System.String[]

Halat Çekme Federasyon Başkanı Eray Aldemir ve Kayseri İl Temsilciliğine atanan Özben Şimşek Develi ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.


Halat Çekme Federasyon Başkanı Eray Aldemir ve Kayseri İl Temsilciliğine atanan Özben Şimşek Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Murat Eskici, Talasgücüspor Başkanı Osman Nalbant'ı ziyaret ettiler.


Özben Şimşek "Federasyon Başkanımızla bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Develi Kaymakamı Murat Duru beye, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar beye, İl Spor Müdürümüze ve Osman Nalbant ağabeyime ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. "dedi. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Kayseri, Develi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
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