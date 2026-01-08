Halep'te Şiddetli Çatışmalar: Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Halep'te Şiddetli Çatışmalar: Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

08.01.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusu, SDG'ye karşı Halep'te operasyon başlattı; ölü ve yaralı sayısı artıyor.

(ANKARA) – Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Suriye Savunma Bakanlığı ve Operasyon Komutanlığı, bugün SDG'nin kontrolündeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, bu bölgelerde SDG'ye ait olduğu belirlenen noktalara yönelik operasyonların başlatıldığını bildirdi.

Suriye ordusu, SDG güçlerine yönelik operasyonunu başlattı. Suriye Savunma Bakanlığı ve Operasyon Komutanlığı, bugün yerel saatle 13: 30'dan itibaren geçerli olmak üzere, SDG'nin kontrolündeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Bakanlık, bu bölgelerde SDG'ye ait olduğu belirlenen noktalara yönelik operasyonların başlatıldığını bildirdi.

Şam yönetimi, SDG unsurlarını "sivil yerleşim alanlarını askeri karargaha çevirmek ve bu noktaları Halep'in diğer bölgelerine saldırı düzenlemek için kullanmakla" suçladı. Resmi haber ajansı SANA'ya konuşan askeri yetkililer, sivillere "SDG mevzilerinden uzak durmaları" çağrısında bulundu.

SANA'nın Halep Valiliği kaynaklarına dayandırdığı açıklamaya göre, "SDG unsurlarının dün Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmaya çalışan çok sayıda aileyi durdurduğu" iddia edildi. Valilik açıklamasında, "örgütün sivillerin bölgeden çıkışına izin vermeyerek, yaklaşan askeri operasyon öncesinde bu kişileri canlı kalkan olarak kullandığı" öne sürüldü.

Öte yandan, SDG'ye bağlı İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) tarafından yapılan açıklamada, "Asayiş güçlerinin Halep'in Süryani Mahallesi çevresinde Şam hükümeti fraksiyonlarının saldırılarına karşı şiddetli çatışmalara girdiği ve saldırganlara ağır kayıplar verildiği" iddia edildi.

Yetkililer ölü ve yaralı sayısının arttığını açıkladı

Halep Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, SDG'nin bir süredir şehir merkezine yönelik yaptığı bombardımanlarında ölü sayısının 5'e, yaralı sayısının ise 33'e yükseldiğini açıkladı.

Bölgedeki insan hakları gözlemcileri ise çatışmaların başından bu yana bilançonun daha ağır olduğunu öne sürdü. Gelen raporlara göre, hafta başından beri süren çatışmalarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 sivil ve 6 askeri personel olmak üzere toplam 18 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 60'ı geçtiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Sokağa Çıkma Yasağı, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Operasyon, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te Şiddetli Çatışmalar: Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:26:39. #7.11#
SON DAKİKA: Halep'te Şiddetli Çatışmalar: Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.