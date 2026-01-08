Halep'te Suriye Ordusundan Önemli Uyarı

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde hedef alınacak noktaların konumlarının Suriye'deki haber kanalları ve platformları üzerinden paylaşılacağını bildirdi.

Heyetten yapılan açıklamada, söz konusu noktaların Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG tarafından askeri karargah ve mevzilere dönüştürüldüğü, Halep'teki mahalleler ve sivillere yönelik operasyonlarda fırlatma noktaları olarak kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayanlara, daha sonra duyurulacak tüm SDG mevzilerinden uzak durmaları yönündeki uyarının yinelendiği kaydedildi.

?- Halep'teki çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.