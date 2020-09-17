Halfeti'de tur teknesi battı - Son Dakika

Halfeti'de tur teknesi battı

Teknedeki 26 kişi son anda kurtarıldı

Halfeti'de faciadan dönüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ziyaretçileri taşıyan tur teknesi battı. Teknedeki 26 kişi başka tekneler tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden geçen Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölünde yaşandı. Baraj gölü üzerinde tur düzenleyen 26 kişinin içinde bulunduğu tekne su aldı. Teknenin su alması üzerine yardım çağrısında bulunan vatandaşların yardımına diğer tur tekneleri yetişti. Batmak üzere olan teknedeki 26 kişi kurtarılarak diğer teknelere alındı.

Olayda can kaybının olmadığı öğrenildi.