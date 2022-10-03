Olay, Adapazarı'nda bulunan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdivan 'da yaşayan 29 yaşındaki İlhan İltaş, arkadaşlarıyla Adapazarı ilçesinde bulunan bir halı sahada top oynarken fenalaşarak yere yığıldı. İltaş'ı gören arkadaşları yardımına koşarken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlhan İltaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp krizi sebebiyle tedavi altına alınan İltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 29 yaşında hayatını kaybeden İlhan İltaş'ın cenazesi, memleketi Bitlis 'e gönderildi.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Halı sahada kalp krizi geçiren genç, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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