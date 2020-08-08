Haliç Köprüsü'ndeki yol çalışması sürüyor - Son Dakika

Haliç Köprüsü'ndeki yol çalışması sürüyor

Haliç Köprüsü'ndeki yol çalışması sürüyor Haliç Köprüsü'nde bakım çalışmalarının 2'inci etabı sürerken köprü girişinde trafik oluştu.

Haliç Köprüsü'ndeki yol çalışması sürüyor

İSTANBUL - Haliç Köprüsü'nde bakım çalışmalarının 2'inci etabı sürerken köprü girişinde trafik oluştu.

İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından olan Haliç Köprüsü bakım çalışmalarının ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Her gün üzerinden yüzbinlerce aracın geçtiği Haliç Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu ve bakım onarım yapılan kısım havadan görüntülendi. Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileniyor. Köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacağı açıklandı. Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı- Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Haliç Köprüsü üzerinde ise Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. İstanbul'daki sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

Haliç Köprüsü'ndeki yol çalışması sürüyor

İstanbul, Haliç, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 14:27

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Haliç Köprüsü'ndeki yol çalışması sürüyor - Son Dakika
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