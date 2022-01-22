Haliliye Belediyesince havaların soğuk olmasından dolayı çorba ikramını 2 öğüne çıkarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sabahları çorba dağıtan Haliliye Belediyesi, havaların soğumasından dolayı akşamları da ikramda bulunmaya başladı.
Çorba dağıtımı hafta içi her gün 4 farklı noktada 06.00-08.00 ile 16.00-19.00 arasında gerçekleştirilecek.
Sıcak çorba ile ısındıklarını kaydeden vatandaşlar ise sunulan hizmet dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekibine teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Haliliye Belediyesinin çorba ikramı sürüyor - Son Dakika