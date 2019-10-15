Son Dakika Haberleri: Haliliye'de vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı
Son Dakika Yaşam Haliliye'de vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı

Haliliye'de vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı

1 saat önce

Haliliye Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek kapsamında vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

Haliliye'de vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı, System.String[]

Haliliye Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek kapsamında vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütlülerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Haliliye Belediyesi harekata destek için çalışma yaptı. Haliliye Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara ve esnafa Türk Bayrağı dağıttı.


Türk Bayrağını alan vatandaşlar, askerlere dualar etti. - ŞANLIURFA

Haliliye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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