Halis Özkahya'nın yönettiği maçı Wolfsburg kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'nın yönettiği Wolfsburg-Olexandriya maçını Alman ekibi 3-1 kazandı.



FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Almanya'nın VfL Wolfsburg ile Ukrayna'nın Olexandriya takımları arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi I Grubu müsabakasını yönetti. Almanya'nın Wolfsburg şehrindeki Volkswagen Stadyumu'nda oynanan müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy oldu.



Müsabakayı Wolfsburg 3-1'lik skorla kazandı. - İSTANBUL