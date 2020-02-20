Halisdemir'in kabrine "doğum günü" ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halisdemir'in kabrine 'doğum günü' ziyareti - Son Dakika

Halisdemir'in kabrine "doğum günü" ziyareti

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in doğum gününde, vatandaşlar ve öğrenciler kabrini ziyaret etti.

Halisdemir'in kabrine

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in doğum gününde, vatandaşlar ve öğrenciler kabrini ziyaret etti.


Niğde'de 20 Şubat 1974 yılında dünyaya gelen Halisdemir'in, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrini ziyaret eden öğrenciler ve vatandaşlar dua etti.


Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerinden Arda Tümen, burada gazetecilere, herkesin Ömer Halisdemir'i örnek alması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da vatanımızı ve geleceğimizi kurtardı. Bizleri düşündüğü için kendini feda etti. Bizim de büyünce vatan için sorgulamadan seve seve canımızı feda edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Onun okuduğu okulda okumak ve aynı belde de yaşamaktan dolayı çok gururluyum. Şehit Ömer Halisdemir'i önemsiyoruz ve her zaman da minnet duyuyoruz. Doğum günü için kabrine geldik. Canıgönülden doğum gününü kutluyorum."

Öğrencilerden Kadriye Özcan ise Halisdemir'i örnek alarak, gerektiğinde gözlerini kırpmadan vatan için canlarını vermeye hazır olduklarını anlattı.

Özcan, "Onun okuduğu okulda okumaktan ve aynı belde de yaşamaktan dolayı gurur duyuyorum. Buradaki herkesin de gurur duyduğunu biliyorum. Onu her doğum günün de ziyaret edeceğiz, dua edeceğiz ve unutturmayacağız." dedi.

Ziyaretçilerden Mustafa Akman da Konya'dan ailesiyle Niğde'ye giderken Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek istediklerini vurgulayarak, "Doğum günü olduğunu bilmiyordum, güzel bir tevafuk oldu." ifadelerini kullandı.

İki yaşındaki torununu da yanında getirdiğini belirten Akman, "Torunlarımıza şehitlerimizin vatan uğruna nasıl şehit olduklarını anlatacağız ve o duygularla büyüteceğiz, gayemiz bu. Darbeden sonra en az on gün sabahlara kadar uymadık, meydanlardaydık. Şehit Ömer Halisdemir'in yapmış olduğu mücadele ve şehadeti hala gözüm önünde." diye konuştu.

Nazmiye Akman ise Ömer Halisdemir'in kahraman olarak hafızalarına yerleştiğini ve onu asla unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

Ömer Halisdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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