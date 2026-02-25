Halk arasında 'acı ot' diye biliniyor, faydaları saymakla bitmiyor! Fiyatı sudan ucuz - Son Dakika
25.02.2026 19:12
Aydın dağlarında bahar mevsiminde doğada kendiliğinden çıkan, halk arasında 'acı ot' diye de bilinen sarmaşık ve kedirgen otları pazar tezgahlarını süslemeye başlarken, sezonun ilk ürünleri bağı 150 TL'den satılıyor. Ege Bölgesi'nde de severek tüketilen 'acı ot', kemik ağrılarından romatizmaya kadar birçok hastalığa da iyi geliyor.

Aydın'ın 'acı otu' olarak bilinen sarmaşık ve kedirgenler, baharın gelmesiyle birlikte topraktan çıkarak yüzünü göstermeye başladı.

BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Pek çok kişinin sağlık için tükettiği bu otlar bir yandan işsizlere iş olurken, diğer yandan da şehirde yaşayanların sofrasına aş oluyor. Yumurtalı ve yoğurtlu iki ayrı türde yemeği yapılan otlar, bu yıl yağışların da etkili olması ile birlikte dağlarda çıkmaya başladı. Aydın'ın yanı sıra Ege Bölgesi'nde de severek tüketilen kedirgen ve sarmaşıklar, kemik ağrılarından romatizmaya kadar birçok hastalığa da iyi geldiği biliniyor.

TEZGAHLARDAKİ YERİNİ 150 TL'DEN ALDI

Pazar tezgahlarında yerini alan sezonun ilk otları, fiyatıyla toplayanı lezzetiyle de yiyeni mutlu ederken, sezonun ilk ürünleri bağı 150 TL'den satılıyor.

"DAĞLARDAN TOPLAMASI DA BİR O KADAR ZAHMETLİDİR"

Semt pazarlarında en çok ilgi gören sezonluk ürünler arasında yer alan kedirgen ve sarmaşık otlarını toplamasının zahmetli ama bir yandan da çok zevkli olduğunu ifade eden pazarcı Hayrullah Acar; "Aydınımızın meşhur otu olan kedirgen sezonumuz başladı. Bu hafta ilk kedirgenlerimizi getirdik. Kuşkonmaz olarak da bilinir ama yöremizin kedirgeni farklıdır. Dağlarda kendiliğinden yetişir. Yağmurlardan sonra baharda çıkar bu. Faydalı bir bitki. Bilhassa idrar yolları iltihabına çok faydalıdır. Çok faydalıdır. Dağlardan toplaması da bir o kadar zahmetlidir. Toplandığı yerler açısından zahmetli ama zevkli bir şey. Herkes yerini bulamaz ama toplayan bilir onu. Toplaması da çok zevkli olur. Bölgemizin önemli lezzetlerinden. İlk kedirgenleri satmaya başladık. Bağı 150 TL'den satıyoruz. Yağışlar devam ederse bunlar da olmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Aydın, Yaşam, Yerel, Doğa, Ege, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

