Halk Et'in dördüncü mağazası Serik'te hizmete açıldı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyalıları ucuz, sağlıklı ve kaliteli et ürünleriyle buluşturan Halk Et mağazalarının dördüncü şubesi Serik'te hizmete girdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hamlesi ile hayata geçirdiği Halk Et Projesi vatandaşlardan gördüğü ilgiyle büyümeye yeni şubeler açmaya devam ediyor. Antalyalı besicilerden alınan hayvanlardan elde edilen et ürünlerini vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Kepez, Manavgat ve Alanya'nın ardından dördüncü Halk Et şubesini Serik'te hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET tarafından işletilen Serik Halk Et Mağazası, Yeni Mahalle Yaşar Uçar Caddesi'ndeki yerinde satışlara başladı.

Vatandaşlara ucuz, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli et alabilme imkanı sunan Halk Et Satış Mağazasına Serikliler ilk günden yoğun ilgi gösterdi. ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz, Serik CHP İlçe Sekreteri Mustafa Kurt ve İyi Parti İlçe Başkanı Oğuz Ersöz Halk Et Serik Mağazasında incelemelerde bulundu.

"265 bin ton et satıldı"

ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz, Halk Et Mağazalarından vatandaşların çok memnun olduğunu belirterek, yeni şubeler açmaya devam edeceklerini söyledi. Kepez, Manavgat ve Alanya Halk Et Mağazalarını bugüne kadar toplam 105 bin vatandaşın ziyaret ettiğini kaydeden Kocagöz, toplam 265 bin kilogram et ve et ürünü satıldığını söyledi. Kocagöz, "Muhittin Başkanımız Serik'e Halk Et sözü vermişti. Onun sözünü yerine getirdik. Serikli halkımızın Halk Et'ten memnun kalacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Serik'e hizmetler geliyor"

45 yıldır Serik'te yaşadığını belirten Gani Özdemir, "Halk Et mağazasının Serik'e de açılmasından dolayı çok memnunum. Büyükşehir Belediyesi sayesinde Serik'e çok güzel hizmetler gelmeye başladı. Halk Et açıldı, kreş açılacak, yaşlı bakım evleri açılacak. Bizi bu hizmetlerle buluşturan Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar uygun"

Halk Et'in müdavimi olduğunu ifade eden Sedat Bozlu ise, "Serik'te çalışıyorum ancak Antalya Kepez'de yaşıyorum. Kepez Halk Et Mağazası'ndan sürekli alış veriş yapıyorum. Özellikle hafta sonları Kepez mağazası çok yoğun oluyor. Serik Halk Et açılır açılmaz soluğu burada aldım. Etler çok lezzetli, çok memnunuz. Fiyatlar da çok iyi" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Halk Et Satış Mağazalarında uygun fiyatla tüketime sunulan etler, hijyenik ve modern bir ortamda, güvenle tüketiciye ulaştırılıyor. Halk Et'te dana kıymanın kilosu 39.90, dana kuşbaşının kilosu 49.90'dan satışa sunuluyor. ANET tarafından, içerisinde veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca Antalyalı besiciden alınan hayvanlar yine ANET'in kendi mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işleniyor. Ucuz, sağlıklı ve kaliteli etin adresi Halk Et açıldığı ilk günden bu yana vatandaşların tercihi olmayı sürdürüyor. - ANTALYA