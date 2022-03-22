Halk ozanı Aşık Veysel, vefat yıldönümünde Hüyük'te anıldı - Son Dakika
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Halk ozanı Aşık Veysel, vefat yıldönümünde Hüyük'te anıldı

22.03.2022 14:55
Halk ozanı Aşık Veysel, vefat yıldönümünde Hüyük'te anıldı

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49. yıldönümünde Hüyük'te düzenlenen programla anıldı.

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49. yıldönümünde Hüyük'te düzenlenen programla anıldı.

Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi ile Yunus Emre Ortaokulu tarafından Hüyük Kültür Etkinlikleri Salonu'nda düzenlenen programda, Aşık Veysel türküleri müzik öğretmeni Orhan Yiğit tarafından solo ve öğrenciler tarafından da koro halinde seslendirildi.

Aşık Veysel'in hayatının tüm kesitleriyle, türkülerinin hikayelerinin de anlatıldığı sunumlar Türkçe öğretmeni Hasan Demirel ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Turan Er tarafından gerçekleştirildi.

Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, programın hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederken, bu tür programların önemine dikkati çekip devamını beklediklerini dile getirdi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

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Necip Fazıl Kısakürek, Anadolu Lisesi, Akkuş, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halk ozanı Aşık Veysel, vefat yıldönümünde Hüyük'te anıldı - Son Dakika


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