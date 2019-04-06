Son Dakika Haberleri: Halk Ozanı Hacı Taşan'ın Saz Çalan Heykeli Yapılıyor

Halk Ozanı Hacı Taşan'ın Saz Çalan Heykeli Yapılıyor

21 dakika önce

BOZLAK kültürünün önemli temsilcisi halk ozanı Hacı Taşan'ın, saz çalan heykeli yapılıyor.

Halk Ozanı Hacı Taşan'ın Saz Çalan Heykeli Yapılıyor, System.String[]
BOZLAK kültürünün önemli temsilcisi halk ozanı Hacı Taşan'ın, saz çalan heykeli yapılıyor. Çorum'da yapımı süren heykel tamamlandığında Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki Taş Mektep'te sergilenecek.

Kırıkkale Valiliği ve Keskin Kaymakamlığı'nın birlikte yürütüğü proje kapsamında, halk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalan heykelinin yapımına Çorum'daki heykel atölyesinde başlandı. Heykel, Taşan'ın fiziksel özelliklerinin aynısı olacak. Ayrıca özel bir teknikle heykele yerleştirilecek müzik kutusu sayesinde, ziyaretçiler Hacı Taşan'ın eserlerini dinleme fırsatı bulacak.

Heykel hakkında bilgi veren Hacı Taşan'ın yeğeni Duran Taşan, "Heykel kısa süre sonra tamamlanıp Taş Mektep'te sergilenecek. Katkılarından dolayı Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer ve Keskin Kaymakamımız Muammer Köker'e teşekkür ediyorum" dedi.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:58 Kaynak: DHA

Kırıkkale, Hacı Taşan, Güncel
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