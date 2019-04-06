Halk Ozanı Hacı Taşan'ın Saz Çalan Heykeli Yapılıyor
21 dakika önce
BOZLAK kültürünün önemli temsilcisi halk ozanı Hacı Taşan'ın, saz çalan heykeli yapılıyor.
BOZLAK kültürünün önemli temsilcisi halk ozanı Hacı Taşan
'ın, saz çalan heykeli yapılıyor. Çorum
'da yapımı süren heykel tamamlandığında Kırıkkale
'nin Keskin
ilçesindeki Taş Mektep'te sergilenecek.
Kırıkkale Valiliği ve Keskin Kaymakamlığı'nın birlikte yürütüğü proje kapsamında, halk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalan heykelinin yapımına Çorum'daki heykel atölyesinde başlandı. Heykel, Taşan'ın fiziksel özelliklerinin aynısı olacak. Ayrıca özel bir teknikle heykele yerleştirilecek müzik kutusu sayesinde, ziyaretçiler Hacı Taşan'ın eserlerini dinleme fırsatı bulacak.
Heykel hakkında bilgi veren Hacı Taşan'ın yeğeni Duran Taşan, "Heykel kısa süre sonra tamamlanıp Taş Mektep'te sergilenecek. Katkılarından dolayı Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer
ve Keskin Kaymakamımız Muammer Köker'e teşekkür ediyorum" dedi.
- Kırıkkale
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:58 Kaynak: DHA
Tunç Soyer, Mazbatasını Alacağı Tarihi Açıkladı
Kırklareli'nde Oylar Yeniden Sayıldı, Kazanan Belli Oldu
Sınava Cebinde Tabanca Mermisi ile Gelen Genç Gözaltına Alındı
Ekrem İmamoğlu, Geçersiz Oyların Sayımındaki Son Durumu Paylaştı