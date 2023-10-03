Ayşenur Arslan'ın programı yayından kaldırıldı - Son Dakika

Ayşenur Arslan'ın programı yayından kaldırıldı

Son Güncelleme: 03.10.2023 11:10

Emniyet Genel Müdürlüğü önünde saldırı düzenleyen terörist hakkında ''Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı'' ifadelerini kullanan Ayşenur Arslan'ın programı kanal tarafından yayından kaldırıldı.

Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, 1 Ekim'de Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen saldırı hakkındaki sözleri üzerine soruşturma açıldı. Kanal yönetimi de Arslan'ın programını sonlandırma kararı aldı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI AÇIKLADI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, "Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV'nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk TV isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

RTÜK'TEN İNCELEME

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Ayşenur Arslan, Medya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Medya Ayşenur Arslan'ın programı yayından kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayşenur Arslan'ın programı yayından kaldırıldı - Son Dakika
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